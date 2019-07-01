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РИА Новости

Соратник Тимошенко объяснил, почему она не пошла на гей-парад в Киеве

00:41
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© РИА Новости / СтрингерЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве, поскольку это "не входит в ее рамки", заявил ее соратник, нардеп Григорий Немыря в интервью каналу UkrLife.
На вопрос журналиста о том, когда Тимошенко пойдет на "Марш равенства" и есть ли у нее какое-то особое отношение к вопросу равенства, Немыря ответил, что не знает, однако попробовал объяснить, почему ни он, ни его соратница не были на гей-параде.
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"Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш. Очевидно, что политика недискриминации – это политика, которая должна ко всем применяться. Но есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны руководствоваться на определенные обычаи, традиции и способы поведения, которые в том или ином обществе все-таки присутствуют. И должна быть как одна часть уважения, так и другая часть уважения", – сказал парламентарий.
"Марш равенства" в Киеве прошел 23 июня, участниками гей-парада стали около 2,5 тысячи человек. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие, перекрыв маршрут активистов. Полиция задержала девять человек, собиравшихся пронести на марш экскременты. К охране правопорядка в украинской столице привлекли все подразделения МВД.
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Ситуация на УкраинеГригорий НемыряЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"В мире
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