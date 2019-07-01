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РИА Новости
Туризм

В Японии открывается сезон восхождений на Фудзи

Вчера, 06:07
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© Depositphotos / sepavoneВид на гору Фудзияма
Вид на гору Фудзияма
© Depositphotos / sepavone
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальные тропы, ведущие на вершину Фудзи, открываются с 1 июля и проработают по 10 сентября, сообщает офис по туризму Японии в России.
С 10 июля хижины-приюты открываются на всех маршрутах, ведущих к вершине с разных сторон. Там можно заночевать, купить еду, напитки, но стоит все в полтора-два раза дороже, чем внизу. Туалеты на Фудзи платные, что для Японии крайне редко.
Летом в Японии довольно жарко, может быть больше 30 градусов, но на вершине перед рассветом температура падает почти до нуля. Часть многочасового пути проходит сквозь облака, и даже если нет дождя, все равно можно промокнуть.
Подъем весьма пологий, полпути можно проехать – автобусы и машины доходят до пятой станции. От нее до вершины ведет довольно комфортная тропа длиной около семи тысяч метров. Однако около десяти месяцев в году вершина покрыта снегом.
С каждым годом главную вершину Японии покоряют все больше россиян. Обычно туристы поднимаются в группах с гидом, но нередко и самостоятельно.
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