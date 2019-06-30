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РИА Новости

Власти востока Ливии заявили о задержании турецких граждан

Вчера, 23:50
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ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Власти города Адждабия на востоке Ливии, лояльные Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили о задержании двоих граждан Турции.
Министерство иностранных дел Турции ранее в воскресенье заявило, что ЛНА задержала шесть турецких граждан. Анкара рассчитывает на их освобождение, в ином случае силы Хафтара станут "целями" Турции, отмечалось в заявлении.
"В соответствии с указом главы службы безопасности Адждабии в городе закрыты турецкие магазины и задержаны двое граждан Турции", - говорится в сообщении службы безопасности города в Facebook. К сообщению прикреплена фотография задержанных. В чем подозреваются мужчины, не сообщается.
Отмечается, что данные меры приняты в связи с указанием Хафтара ответить на поддержку Турцией террористических группировок в Ливии.
Также телеканал Sky News Arabia цитирует заявление ЛНА о том, что двое задержанных "участвовали в поддержке группировок".
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Командующий восточной Ливийской национальной армией Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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