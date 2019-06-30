В Тегеране установят бюст Расулу Гамзатову

МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова установят на территории иранского университета имени Алламе Табатабайи в Тегеране, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Ранее сообщалось, что посол Ирана Мехди Санаи прибыл в Дагестан с двухдневным визитом для участия в церемонии открытия памятника персидскому поэту Хафизу Шарази в Махачкале. В ходе визита послу было присвоено звание почетного профессора Дагестанского государственного университета (ДГУ).
26 ноября 2018, 18:14КультураВ Непале открыли бюст Расулу Гамзатову
"О тесных культурных связях между республиками свидетельствует тот факт, что перед зданием филологического факультета ДГУ открыт бюст великого персидского поэта Хафизу Ширази, а в ближайшее время на территории Иранского вуза имени Алламе Табатабайи будет установлен бюст Расула Гамзатова", - говорится в релизе.
В ходе встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым Мехди Санаи отметил особую значимость взаимосвязи между республиками.
"Для нас Дагестан, имеющий много исторических и культурных общностей, является важным регионом. Мы видим рост в отношениях между Ираном и Дагестаном, но, мне кажется, есть большой потенциал. Надеемся, что нам удастся найти подход к реализации существующих перспектив и перевести потенциальные возможности в практическую плоскость. Я буду всячески способствовать этому", - цитирует Санаи пресс-служба главы Дагестана.