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РИА Новости
Культура

В Тегеране установят бюст Расулу Гамзатову

Вчера, 23:27
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© РИА Новости / Юрий ИвановПоэт Расул Гамзатов
Поэт Расул Гамзатов
© РИА Новости / Юрий Иванов
Поэт Расул Гамзатов . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова установят на территории иранского университета имени Алламе Табатабайи в Тегеране, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Ранее сообщалось, что посол Ирана Мехди Санаи прибыл в Дагестан с двухдневным визитом для участия в церемонии открытия памятника персидскому поэту Хафизу Шарази в Махачкале. В ходе визита послу было присвоено звание почетного профессора Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Открытие бюста дагестанскому поэту Расулу Гамзатову в Непале
26 ноября 2018, 18:14Культура
В Непале открыли бюст Расулу Гамзатову
"О тесных культурных связях между республиками свидетельствует тот факт, что перед зданием филологического факультета ДГУ открыт бюст великого персидского поэта Хафизу Ширази, а в ближайшее время на территории Иранского вуза имени Алламе Табатабайи будет установлен бюст Расула Гамзатова", - говорится в релизе.
В ходе встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым Мехди Санаи отметил особую значимость взаимосвязи между республиками.
"Для нас Дагестан, имеющий много исторических и культурных общностей, является важным регионом. Мы видим рост в отношениях между Ираном и Дагестаном, но, мне кажется, есть большой потенциал. Надеемся, что нам удастся найти подход к реализации существующих перспектив и перевести потенциальные возможности в практическую плоскость. Я буду всячески способствовать этому", - цитирует Санаи пресс-служба главы Дагестана.
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КультураРасул ГамзатовИранДагестанОбщество
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