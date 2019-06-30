В Тегеране установят бюст Расулу Гамзатову

МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова установят на территории иранского университета имени Алламе Табатабайи в Тегеране, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Ранее сообщалось, что посол Ирана Мехди Санаи прибыл в Дагестан с двухдневным визитом для участия в церемонии открытия памятника персидскому поэту Хафизу Шарази в Махачкале. В ходе визита послу было присвоено звание почетного профессора Дагестанского государственного университета (ДГУ).

"О тесных культурных связях между республиками свидетельствует тот факт, что перед зданием филологического факультета ДГУ открыт бюст великого персидского поэта Хафизу Ширази, а в ближайшее время на территории Иранского вуза имени Алламе Табатабайи будет установлен бюст Расула Гамзатова", - говорится в релизе.

В ходе встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым Мехди Санаи отметил особую значимость взаимосвязи между республиками.