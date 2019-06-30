Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T22:35Z
https://ria.ru/20190630/1556066752.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1036x0_80_0_0_b94761e74e914c5cff98a3db1da0ec5d.jpg
РИА Новости

В Раде выступили против снятия запрета на продажу земли

Вчера, 22:35
1013
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в случае снятия моратория на продажу сельхозземель на Украине призовет все политические силы страны к протесту.
Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нужно снять мораторий на продажу земли, его команда уже готовит соответствующую законодательную базу.
Племенные коровы на дойке. Архивное фото
11 января 2018, 08:00
На правах скота. Как украинские крестьяне превратились в батраков
"О продаже земли я хочу сказать, что существует колоссальная опасность того, что получив кредит доверия от вас в таких размерах, партия ("Слуга народа" - ред.) продаст нашу землю. В этом случае, я надеюсь, что этого не будет, а если такое будет происходить, я буду призывать все партии Украины выйти на улицы и не дать продать землю Украины", - заявил Рабинович в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в случае снятия моратория уже через три дня вся земля будет скуплена иностранными фондами.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. В феврале, будучи на тот момент президентом Украины, Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
13 июня, 10:56
Оппозиция назвала слова Зеленского о тарифах ЖКХ пощечиной украинцам
891002
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Павильон компании Huawei
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
РИА
Новости
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
В ДНР призвали Киев восстановить паритет на участках разведения сил
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Питон
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Партия Саакашвили потребовала от ЦИК Украины повторной жеребьевки
Российский авианосец Адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимасол
Кипр отказался закрыть порты для российских кораблей из-за требований США
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил активизацию торгово-экономических отношений с Британией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния