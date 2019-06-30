В Раде выступили против снятия запрета на продажу земли

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в случае снятия моратория на продажу сельхозземель на Украине призовет все политические силы страны к протесту.
Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нужно снять мораторий на продажу земли, его команда уже готовит соответствующую законодательную базу.
11 января 2018, 08:00На правах скота. Как украинские крестьяне превратились в батраков
"О продаже земли я хочу сказать, что существует колоссальная опасность того, что получив кредит доверия от вас в таких размерах, партия ("Слуга народа" - ред.) продаст нашу землю. В этом случае, я надеюсь, что этого не будет, а если такое будет происходить, я буду призывать все партии Украины выйти на улицы и не дать продать землю Украины", - заявил Рабинович в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в случае снятия моратория уже через три дня вся земля будет скуплена иностранными фондами.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. В феврале, будучи на тот момент президентом Украины, Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.