В Раде выступили против снятия запрета на продажу земли

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в случае снятия моратория на продажу сельхозземель на Украине призовет все политические силы страны к протесту.

По его словам, в случае снятия моратория уже через три дня вся земля будет скуплена иностранными фондами.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. В феврале, будучи на тот момент президентом Украины, Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.