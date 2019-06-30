Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T22:29Z
https://ria.ru/20190630/1556066664.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155198/49/1551984995_0:0:3046:1713_1036x0_80_0_0_22f4e843e6496f6f9abbbd244aec651f.jpg
РИА Новости

В ЦИК прокомментировали нарушения в муниципальных избиркомах Петербурга

Вчера, 22:29
539
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство выявленных нарушений  в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших  правонарушений ЦИК России может обратиться в суд, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
"ЦИК России поддерживает обращение Горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями", - сказал Булаев, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.
По его словам, избирательные комиссии муниципальных образований  "вряд ли решились на такое без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти".
Булаев добавил, что в случае дальнейших умышленных действий избирательных комиссий ЦИК России оставляет за собой право обратиться в суд об обжаловании неправомерных действий муниципальных комиссий Петербурга.
Он напомнил, что для оценки ситуации, сложившейся в связи с нарушениями в деятельности муниципальных комиссий Санкт-Петербурга при приеме документов по выдвижению и регистрации кандидатов, ЦИК России уже на протяжении шести дней проводит мониторинг всех проблемных ситуаций.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
29 июня, 20:10
Беглов сдал в избирком документы для участия в выборах главы Петербурга
По данным пресс-службы ведомства, в прошедшие выходные в Центризбиркоме работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга в круглосуточном режиме рассматривал все обращения о нарушениях, поступающие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком. "Также проводится мониторинг и проверка информации, публикуемой в СМИ и социальных сетях. Вся поступающая информация о нарушениях незамедлительно проверяется путем выезда представителей территориальных комиссий или Горизбиркома в соответствующие ИКМО", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦИК.
В результате мер, предпринятых Центризбиркомом и избиркомом Санкт-Петербурга, абсолютное большинство муниципальных комиссий города в настоящее время ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства, добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга 26 июня 2019 года направила в прокуратуру города и Следственный комитет обращения о проведении комплексной проверки всех фактов нарушений.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
26 июня, 14:44
ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев
831011
Обсудить 0
Николай БулаевЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев
РИА
Новости
Вадим Рабинович
В Раде выступили против снятия запрета на продажу земли
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
ЛНА заявила об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Триполи
Лента
новостей
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил активизацию торгово-экономических отношений с Британией
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Питон
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Павильон компании Huawei
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Поэт Расул Гамзатов
В Тегеране установят бюст Расулу Гамзатову
Экс-президент Черногории Момир Булатович
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России
Франс Тиммерманс
Польша выступила против кандидатуры Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния