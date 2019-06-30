В ЦИК прокомментировали нарушения в муниципальных избиркомах Петербурга

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

"ЦИК России поддерживает обращение Горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями", - сказал Булаев, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.

По его словам, избирательные комиссии муниципальных образований "вряд ли решились на такое без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти".

Булаев добавил, что в случае дальнейших умышленных действий избирательных комиссий ЦИК России оставляет за собой право обратиться в суд об обжаловании неправомерных действий муниципальных комиссий Петербурга.

Он напомнил, что для оценки ситуации, сложившейся в связи с нарушениями в деятельности муниципальных комиссий Санкт-Петербурга при приеме документов по выдвижению и регистрации кандидатов, ЦИК России уже на протяжении шести дней проводит мониторинг всех проблемных ситуаций.

По данным пресс-службы ведомства, в прошедшие выходные в Центризбиркоме работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга в круглосуточном режиме рассматривал все обращения о нарушениях, поступающие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком. "Также проводится мониторинг и проверка информации, публикуемой в СМИ и социальных сетях. Вся поступающая информация о нарушениях незамедлительно проверяется путем выезда представителей территориальных комиссий или Горизбиркома в соответствующие ИКМО", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦИК.

В результате мер, предпринятых Центризбиркомом и избиркомом Санкт-Петербурга, абсолютное большинство муниципальных комиссий города в настоящее время ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства, добавили в пресс-службе.