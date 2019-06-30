Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.

"Задержание шести турецких граждан нелегитимными военизированными формированиями Хафтара в Ливии – это акт бандитизма и пиратства. Мы рассчитываем, что наши граждане будут незамедлительно отпущены. В противном случае, силы Хафтара станут законными целями", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось со ссылкой на официального представителя ЛНА (Ливийской национальной армии) Ахмеда аль-Мисмари, что военные ЛНА получили приказ закрыть небо для летящих в Триполи турецких гражданских самолётов и атаковать турецкие корабли при их приближении к берегам Ливии.

Силы ПВО ЛНА командующего Халифы Хафтара в пятницу сбили беспилотник лояльных правительству национального согласия сил в окрестностях Триполи. В штабе ЛНА заявили, что сбитый летательный аппарат произведен в Турции.

В четверг силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.