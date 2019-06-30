На Урале прошел международный фестиваль "Денис Мацуев представляет…"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Четвертый международный фестиваль "Денис Мацуев представляет…" прошел в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики губернатора региона.

"Фестиваль "Денис Мацуев представляет…" прошел в Свердловской области в четвертый раз. Прославленный пианист на этот раз дважды сыграл в Екатеринбурге на сцене свердловской филармонии — с Уральским молодежным симфоническим оркестром и сольно, а также по традиции вручил юным одаренным музыкантам из городов региона стипендии фонда "Новые имена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заключительный день фестиваля музыкант отправился в однодневный гастрольный тур по Свердловской области, где выступил перед местной публикой. Мацуев дал три концерта в трех городах региона — Верхотурье, Алапаевске и Заречном. Вместе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым музыкант 30 июня также передал в дар местным музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет областного бюджета.

"Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой. Люди нуждаются в таких концертах и филармонической афише, хотя в Свердловской области выстроена программа: и филиалы свердловской филармонии работают, и артисты ездят достаточно мощно", — приводятся в сообщении слова народного артиста России.

По словам Мацуева, покупка роялей даст новый толчок для того, чтобы дети ходили в музыкальную школу, а люди – на концерты классической музыки.

В Верхотурской детской школе искусств, которой был передан рояль, на сегодняшний день обучаются 190 школьников, в Алапаевской детской школе искусств им. П.И. Чайковского – 427 учеников, в детской музыкальной школе Заречного – 185 учеников.