Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T21:25Z
https://ria.ru/20190630/1556065838.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/83860/95/838609530_0:30:3210:1836_1036x0_80_0_0_acdf91aacef46a0e28cf3d809402f839.jpg
РИА Новости
Свердловская область

На Урале прошел международный фестиваль "Денис Мацуев представляет…"

Вчера, 21:25
32
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДенис Мацуев
Денис Мацуев
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Денис Мацуев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Четвертый международный фестиваль "Денис Мацуев представляет…" прошел в Свердловской области, сообщает в воскресенье департамент информполитики губернатора региона.
"Фестиваль "Денис Мацуев представляет…" прошел в Свердловской области в четвертый раз. Прославленный пианист на этот раз дважды сыграл в Екатеринбурге на сцене свердловской филармонии — с Уральским молодежным симфоническим оркестром и сольно, а также по традиции вручил юным одаренным музыкантам из городов региона стипендии фонда "Новые имена", - говорится в сообщении.
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
27 июня, 14:12
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Кроме того, в заключительный день фестиваля музыкант отправился в однодневный гастрольный тур по Свердловской области, где выступил перед местной публикой. Мацуев дал три концерта в трех городах региона — Верхотурье, Алапаевске и Заречном. Вместе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым музыкант 30 июня также передал в дар местным музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет областного бюджета.
"Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой. Люди нуждаются в таких концертах и филармонической афише, хотя в Свердловской области выстроена программа: и филиалы свердловской филармонии работают, и артисты ездят достаточно мощно", — приводятся в сообщении слова народного артиста России.
По словам Мацуева, покупка роялей даст новый толчок для того, чтобы дети ходили в музыкальную школу, а люди – на концерты классической музыки.
В Верхотурской детской школе искусств, которой был передан рояль, на сегодняшний день обучаются 190 школьников, в Алапаевской детской школе искусств им. П.И. Чайковского – 427 учеников, в детской музыкальной школе Заречного – 185 учеников.
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
27 марта, 12:20
Пианист Мацуев рассказал о "роковом возрасте" вундеркиндов
"Этот день вполне можно назвать в хорошем смысле безумным. И, конечно, вклад Дениса Мацуева в этот красивый проект неоценим. Мы уже сейчас можем сказать, что этот проект очень успешен. Это большой шаг в деле сохранения традиций русского фортепианного искусства и его развития", — цитирует департамент первого замгубернатора Орлова.
000000
Обсудить 0
Свердловская областьДенис МацуевАлексей ОрловСвердловская областьЕкатеринбург
Рекомендуем
Игрок делает ставки
Игорные зоны в России
РИА
Новости
Режиссер, сценарист и продюсер Себастьян Аларкон
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
В Нижнем Новгороде вручили премию "Инновация"
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Лента
новостей
Военнослужащие Преображенского полка возлагают цветы к мемориалу жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года в Сочи
В Сочи открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Прилавок с молочной продукцией
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Молоко. Архивное фото
В России изменились правила продажи молочных продуктов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния