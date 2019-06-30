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РИА Новости

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Вчера, 21:35
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© РИА Новости / Руслан КривобокЗона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта "Шереметьево"
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению.
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Собеседник агентства отметил, что багаж отправляют по местам назначения. Он добавил, что информацию по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает.

"Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - сказали в пресс-службе.

В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа , если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Недели 3 назад сын ездил в Ульяновск через Шереметьево. Багаж не отдали, пока не обшмонали. При этом ножом вырезали как раз такой кусок ткани на чемодане, чтобы влезал кулак. Т.к. из-за задержки багажа чуть не опоздали на свой рейс, даже не успел претензию написать. Так что не лента не работает, а обшмонать не успевает из-за наплыва пассажиров, не надо врать.
30 июня, 22:24
Оксана Иванова
1301022
По-моему явный признак того, что пора менять руководство аэропорта. Такого безобразия сроду не было. Деньги хотят, а работать не хотят. Так не бывает.
30 июня, 23:40
Van der Bum
1000000
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