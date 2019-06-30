В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению.
Собеседник агентства отметил, что багаж отправляют по местам назначения. Он добавил, что информацию по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает.
"Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - сказали в пресс-службе.
В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа , если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.