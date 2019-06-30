В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Собеседник агентства отметил, что багаж отправляют по местам назначения. Он добавил, что информацию по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает.

В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа , если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.