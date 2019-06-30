Ливанские власти прокомментировали драку рабочих в Казахстане из-за фото

ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Ливанские и иорданские власти заявили, что их граждане, пострадавшие в ходе драки на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане, находятся в безопасности, организовывается их отъезд из страны.

Три десятка человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз (разрабатывается компанией Тенгизшевройл, ТШО) в Атырауской области Казахстана. По информации пресс-службы региона, в субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка.

По данным ливанского агентства NNA , министр обороны Ливана Ильяс Бу-Сааб в телефонном разговоре с казахстанским коллегой осудил произошедшее и призвал его обеспечить защиту ливанской диаспоры в стране. Бу-Сааб потребовал от властей Казахстана принять меры по решению сложившейся ситуации, в свою очередь его коллега заверил, что все ливанцы выписаны из больниц и находятся в безопасном месте.

В свою очередь, МИД Ливана заявил, что посольство страны в Казахстане находится в контакте с властями страны, ливанскими работниками и представителями компании, на территории которой произошел инцидент. Посольство также "помогает им обеспечить безопасность, а также предоставляет необходимые документы для их выезда из Казахстана".

Посол Ливана в Казахстане Жискар аль-Хури заявил телеканалу MTV, что среди пострадавших ливанцев нет задержанных или находящихся в критическом состоянии. По его словам, сейчас организовывается рейс для желающих покинуть страну. Он отметил, что в понедельник встретится с замглавы МИД Казахстана для обсуждения сложившейся ситуации.

Глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил в Twitter в воскресенье, что иорданские рабочие находятся в гостинице под охраной. По его словам, посольство Иордании совместно с казахстанскими властями будет следить за ситуацией и обеспечивать безопасность граждан. Сафади отметил, что координация налажена и с директором компании-работодателя, который сам является иорданцем.