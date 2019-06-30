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РИА Новости

Ливанские власти прокомментировали драку рабочих в Казахстане из-за фото

Вчера, 20:51
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© Канал oppo neo17 на YoutubeСкриншот видео драки рабочих в Казахстане с иностранцами из-за фото ливийца
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане с иностранцами из-за фото ливийца
© Канал oppo neo17 на Youtube
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане с иностранцами из-за фото ливийца. Архивное фото
ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Ливанские и иорданские власти заявили, что их граждане, пострадавшие в ходе драки на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане, находятся в безопасности, организовывается их отъезд из страны.
Три десятка человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз (разрабатывается компанией Тенгизшевройл, ТШО) в Атырауской области Казахстана. По информации пресс-службы региона, в субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка.
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По данным ливанского агентства NNA, министр обороны Ливана Ильяс Бу-Сааб в телефонном разговоре с казахстанским коллегой осудил произошедшее и призвал его обеспечить защиту ливанской диаспоры в стране. Бу-Сааб потребовал от властей Казахстана принять меры по решению сложившейся ситуации, в свою очередь его коллега заверил, что все ливанцы выписаны из больниц и находятся в безопасном месте.
В свою очередь, МИД Ливана заявил, что посольство страны в Казахстане находится в контакте с властями страны, ливанскими работниками и представителями компании, на территории которой произошел инцидент. Посольство также "помогает им обеспечить безопасность, а также предоставляет необходимые документы для их выезда из Казахстана".
Посол Ливана в Казахстане Жискар аль-Хури заявил телеканалу MTV, что среди пострадавших ливанцев нет задержанных или находящихся в критическом состоянии. По его словам, сейчас организовывается рейс для желающих покинуть страну. Он отметил, что в понедельник встретится с замглавы МИД Казахстана для обсуждения сложившейся ситуации.
Глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил в Twitter в воскресенье, что иорданские рабочие находятся в гостинице под охраной. По его словам, посольство Иордании совместно с казахстанскими властями будет следить за ситуацией и обеспечивать безопасность граждан. Сафади отметил, что координация налажена и с директором компании-работодателя, который сам является иорданцем.
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Пресс-служба МВД республики сообщала, что начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке. На месте происшествия побывали должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. Согласно сообщению, по итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна.
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