В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Несовершеннолетний водитель скутера задержан по подозрению в убийстве мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать восьмого июня около 18:00 в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 48-летнего гражданина, который сообщил, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой поселка Лесколово нанес человеку ножевое ранение", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода, в результате чего между ними произошел конфликт. В магазине водитель скутера догнал мужчину, после чего началась драка. В результате 50-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением. Позже он скончался от травм.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Подозреваемый задержан. По информации пресс-службы, это местный житель, учащийся одного из образовательных учреждений Ленинградской области.