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РИА Новости

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

Вчера, 18:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Несовершеннолетний водитель скутера задержан по подозрению в убийстве мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать восьмого июня около 18:00 в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 48-летнего гражданина, который сообщил, что неизвестный злоумышленник в магазине по улице Зеленой поселка Лесколово нанес человеку ножевое ранение", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель скутера не пропустил 50-летнего пешехода, в результате чего между ними произошел конфликт. В магазине водитель скутера догнал мужчину, после чего началась драка. В результате 50-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением. Позже он скончался от травм.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Полиция. Архивное фото.
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Подозреваемый задержан. По информации пресс-службы, это местный житель, учащийся одного из образовательных учреждений Ленинградской области.
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания. Как сообщают СМИ, подросток ударил его ножом в сердце и убежал, пострадавший скончался в Токсовской больнице спустя час после госпитализации.
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Ленинградская областьПроисшествия
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