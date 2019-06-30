Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что ситуация в Донбассе не является замороженным конфликтом, это настоящий горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина.
"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина", — заявил бывший глава ЦРУ в интервью украинскому изданию "Новое время".
Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.