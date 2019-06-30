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РИА Новости

Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

Вчера, 18:36
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© AP Photo / Bob LeveroneБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
© AP Photo / Bob Leverone
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что ситуация в Донбассе не является замороженным конфликтом, это настоящий горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина.
"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина", — заявил бывший глава ЦРУ в интервью украинскому изданию "Новое время".
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Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДэвид ПетреусСШАВ мире
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