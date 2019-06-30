Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T18:27Z
https://ria.ru/20190630/1556063194.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155554/89/1555548995_0:23:3127:1782_1036x0_80_0_0_5a1e785a37a133b9d538d84e8fae9cf8.jpg
РИА Новости

Партия Саакашвили потребовала от ЦИК Украины повторной жеребьевки

Вчера, 18:27
1209
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Представитель партии "Движение новых сил" Павел Богомазов потребовал у ЦИК Украины провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Раду, но в комиссии высказались против повторного проведения процедуры, сообщает агентство "Укринформ".
Центризбирком в субботу зарегистрировал кандидатов в депутаты, включенных список партии экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную раду.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Вчера, 11:11
Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
"Вы последняя политическая сила, которая должна быть включена в избирательный бюллетень. И единственный номер, на который вы можете рассчитывать, если мы сейчас продолжим жеребьевку, это лишь номер 22, оставшийся в барабане", - пояснила председатель ЦИК Татьяна Слипачук представителю "Движения новых сил" Павлу Богомазову.
В свою очередь Богомазов сказал, что такая ситуация произошла "не по их вине".
Многие присутствующие на совещании в ЦИК представители политпартий высказались против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в избирательном бюллетене.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
0221001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Франс Тиммерманс
Польша выступила против кандидатуры Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Лента
новостей
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон пообещал приехать в Россию на празднование 75-летия Победы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния