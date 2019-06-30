Партия Саакашвили потребовала от ЦИК Украины повторной жеребьевки

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Представитель партии "Движение новых сил" Павел Богомазов потребовал у ЦИК Украины провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Раду, но в комиссии высказались против повторного проведения процедуры, сообщает агентство " Представитель партии "Движение новых сил" Павел Богомазов потребовал у ЦИК Украины провести повторную жеребьевку порядковых номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Раду, но в комиссии высказались против повторного проведения процедуры, сообщает агентство " Укринформ ".

Центризбирком в субботу зарегистрировал кандидатов в депутаты, включенных список партии экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Вы последняя политическая сила, которая должна быть включена в избирательный бюллетень. И единственный номер, на который вы можете рассчитывать, если мы сейчас продолжим жеребьевку, это лишь номер 22, оставшийся в барабане", - пояснила председатель ЦИК Татьяна Слипачук представителю "Движения новых сил" Павлу Богомазову.

В свою очередь Богомазов сказал, что такая ситуация произошла "не по их вине".

Многие присутствующие на совещании в ЦИК представители политпартий высказались против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в избирательном бюллетене.