На мост в Киеве, где треснул стеклянный пол, установили камеры наблюдения

В День Киева, 26 мая, на мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.