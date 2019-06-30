На мост в Киеве, где треснул стеклянный пол, установили камеры наблюдения

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Четыре дополнительные камеры наблюдения установили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, на полу которого ранее треснули два защитных стекла-пленки, сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров.
В День Киева, 26 мая, на мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.
"На пешеходно-велосипедном мосту Киева установлены еще четыре камеры видеонаблюдения. Отныне правопорядок одного из самых популярных мест для прогулок контролируют восемь видеокамер", - написал Назаров в Facebook.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.