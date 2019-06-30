Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.

"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что заседание суда состоится в воскресенье.