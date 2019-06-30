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РИА Новости

Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.
Накануне украинский министр счел возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею "изменой Европы". По мнению Климкина, теперь Москва и Евросоюз могут договариваться "за спиной" у Киева и навязывать чужую стратегию. Он также отметил, что ситуацию Украины ухудшает неопытность новых властей и отсутствие экономической маневренности.
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"Глава МИД Украины твердит об "измене Европы" в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать", — написал Пушков в Twitter.
Российский сенатор добавил, что руководству Украины стоит задуматься о замене главы МИД.

Возвращение России в ПАСЕ

Россия лишилась ряда прав в ПАСЕ, в том числе возможности голосовать, после возвращения Крыма в 2014 году.
В ответ Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов до полного восстановления полномочий. В Страсбурге признали, что это повлекло за собой финансовые трудности.
В среду ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныЕвросоюзАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Врать на всю европу Климкину будет невозможно.
30 июня, 17:31
bbwa
1110000
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