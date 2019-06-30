Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.

Накануне украинский министр счел возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею "изменой Европы". По мнению Климкина, теперь Москва и Евросоюз могут договариваться "за спиной" у Киева и навязывать чужую стратегию. Он также отметил, что ситуацию Украины ухудшает неопытность новых властей и отсутствие экономической маневренности.

"Глава МИД Украины твердит об "измене Европы" в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать", — написал Пушков в Twitter

Российский сенатор добавил, что руководству Украины стоит задуматься о замене главы МИД.

Возвращение России в ПАСЕ

Россия лишилась ряда прав в ПАСЕ, в том числе возможности голосовать, после возвращения Крыма в 2014 году.

В ответ Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов до полного восстановления полномочий. В Страсбурге признали, что это повлекло за собой финансовые трудности.