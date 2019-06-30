Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку.