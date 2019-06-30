Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
"Первого июля - заседание комитета по иностранным делам: 1. Ситуация в ПАСЕ и отзыв приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. 2. Проект постановления об увольнении Климкина П. А. с должности министра и назначения Пристайко В. В. министром", - написала Гопко в Twitter.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку.