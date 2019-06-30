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РИА Новости

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнастасия Приходько (Россия)
Анастасия Приходько (Россия)
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
Приходько в 2007 году одержала победу в проекте "Фабрика звезд". В 2009 представляла Россию на конкурсе Евровидение с русско-украинской песней "Мамо".
"Приходько Анастасия Константиновна родилась 21 апреля 1987 года в городе Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина", — говорится на сайте ЦИК.
В своей программе Приходько предлагает ввести новую систему налогообложения. "Вывести экономику из "тени", внедрить налоговую систему с единым налогом на прибыль владельцев предприятий в размере 15 процентов. Не облагать налогом средства предприятия, пока они находятся в обороте в его деятельности. Облагать налогом только те средства, которые владелец изымает из предприятия, отменить налог на добавленную стоимость", — сказано в программе кандидата.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе: половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.
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