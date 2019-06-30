Пол Маккартни спел "Helter Skelter" с фронтменом Aerosmith

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером. Солист рок-группы Aerosmith стал приглашенной звездой на концерте Маккартни в Лас-Вегасе, Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером. Солист рок-группы Aerosmith стал приглашенной звездой на концерте Маккартни в Лас-Вегасе, сообщает The Rolling Stone.

"У меня есть для вас специальный гость - мистер Стивен Тайлер", - сказал Пол Маккартни толпе фанатов во время выхода на бис.

На сцену вышел Стивен Тайлер, музыканты спели песню группы TheBeatles "Helter Skelter". В конце песни Маккартни и Тайлер немного поимпровизировали с вокалом.