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РИА Новости
Культура

Пол Маккартни спел "Helter Skelter" с фронтменом Aerosmith

Вчера, 16:37
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© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileБританский музыкант Пол Маккартни
Британский музыкант Пол Маккартни
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером. Солист рок-группы Aerosmith стал приглашенной звездой на концерте Маккартни в Лас-Вегасе, сообщает The Rolling Stone.
"У меня есть для вас специальный гость - мистер Стивен Тайлер", - сказал Пол Маккартни толпе фанатов во время выхода на бис.
На сцену вышел Стивен Тайлер, музыканты спели песню группы TheBeatles "Helter Skelter". В конце песни Маккартни и Тайлер немного поимпровизировали с вокалом.
Aerosmith часто исполняла песни из студийника The Beatles "White Album" (1968 год) во время своих концертов в конце 70-х, включая композицию "Helter Skelter".
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