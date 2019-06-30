Матвиенко призвала межпарламентский союз выступить против торговых войн

ЖЕНЕВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к межпарламентскому союзу с просьбой выступить против торговых и санкционных войн как инструмента.
"Сейчас в мире все острее и проблемнее звучит тема торговых войн и санкций... Я бы попросила госпожу (председателя парламента Сербии Майю) Гойкович и межпарламентский союз, может быть, в том или ином формате подумать и выступить против торговых санкционных войн как инструмента, как такового",- сказала Матвиенко на многосторонней встрече с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017 – 2019 годов и руководства Межпарламентского союза.
Она отметила, главное это не допустить санкции относительно товаров первой необходимости - лекарств, медицинского оборудования, то есть товаров, без которых люди не могут жить.