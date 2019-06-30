Матвиенко призвала межпарламентский союз выступить против торговых войн

"Сейчас в мире все острее и проблемнее звучит тема торговых войн и санкций... Я бы попросила госпожу (председателя парламента Сербии Майю) Гойкович и межпарламентский союз, может быть, в том или ином формате подумать и выступить против торговых санкционных войн как инструмента, как такового",- сказала Матвиенко на многосторонней встрече с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017 – 2019 годов и руководства Межпарламентского союза.