Матвиенко заявила об отсутствии конфликта между Россией и Грузией

"Те власти, которые сегодня в Грузии, они все делают, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Они не самостоятельные, они делают это под диктовку. Поэтому до тех пор, пока власти не проявят себя властью и не наведут порядок в стране, пока не прекратится эта русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить - пусть наведут порядок в стране. Пусть извиняться за то, что произошло, тогда возможен диалог", - сказала Матвиенко журналистам.