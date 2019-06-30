Матвиенко призвала не ослаблять антинаркотическое законодательство

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Антинаркотическое законодательство в России нельзя ослаблять, но следует усилить меры наказания за подбрасывание наркотиков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Распространение наркотиков — это тяжелое преступление, наркомания — это опасная вещь, и ни в коей мере <...> нельзя из-за этой истории менять законодательство", — сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что подбрасывание наркотиков — это также опасное преступление. "Вот здесь я бы усилила меры наказания максимально возможно. Это недопустима вещь", — уточнила она.
Ранее председатель комитет Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направил председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву письмо, в котором сообщил, что в комитете Совета Федерации прорабатывают вопрос внесения изменений в законодательство, касающихся незаконного оборота наркотических средств, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Речь идет о 228 и 303 статьях Уголовного кодекса РФ.
Вопрос об изменении статьи 228 УК РФ стал актуален после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.