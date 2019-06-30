Матвиенко призвала не ослаблять антинаркотическое законодательство

ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Антинаркотическое законодательство в России нельзя ослаблять, но следует усилить меры наказания за подбрасывание наркотиков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Распространение наркотиков — это тяжелое преступление, наркомания — это опасная вещь, и ни в коей мере <...> нельзя из-за этой истории менять законодательство", — сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что подбрасывание наркотиков — это также опасное преступление. "Вот здесь я бы усилила меры наказания максимально возможно. Это недопустима вещь", — уточнила она.

Ранее председатель комитет Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направил председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву письмо, в котором сообщил, что в комитете Совета Федерации прорабатывают вопрос внесения изменений в законодательство, касающихся незаконного оборота наркотических средств, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Речь идет о 228 и 303 статьях Уголовного кодекса РФ.