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РИА Новости

В Харькове офис партии Бойко облили красной краской

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, в Харькове, заявил в воскресенье член партии Андрей Лесик.
"На офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Харькове вновь напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия от прошлого погрома... Достали! Ломать и вредить - это не создавать! Ведь "зло", которое вы делаете, вернется к вам!", - написал Лесик в своем Facebook, где разместил фотографии облитого красной краской офиса.
По его словам, представители партии написала заявление в правоохранительные органы и предоставила фото предполагаемых злоумышленников и их автомобиля.
По данным пресс-службы партии, инцидент произошел около 3.00 (время совпадает с московским): нападавшие пытались выломать двери приемной, после того, как это у них не получилось, они облили фасад краской и скрылись.
Сообщение о данном факте поступило в службу "102" в 9.30, сообщили в пресс-службе нацполиции Харькова. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается", - отметили в полиции.
27 июня, 13:53
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В четверг, 27 июня, неизвестные разбили двери, повредили стены и забросали веществом, похожим на зеленку, здание общественной приемной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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