В Харькове офис партии Бойко облили красной краской

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, в Харькове, заявил в воскресенье член партии Андрей Лесик.

"На офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Харькове вновь напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия от прошлого погрома... Достали! Ломать и вредить - это не создавать! Ведь "зло", которое вы делаете, вернется к вам!", - написал Лесик в своем Facebook, где разместил фотографии облитого красной краской офиса.

По его словам, представители партии написала заявление в правоохранительные органы и предоставила фото предполагаемых злоумышленников и их автомобиля.

По данным пресс-службы партии, инцидент произошел около 3.00 (время совпадает с московским): нападавшие пытались выломать двери приемной, после того, как это у них не получилось, они облили фасад краской и скрылись.

Сообщение о данном факте поступило в службу "102" в 9.30, сообщили в пресс-службе нацполиции Харькова. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается", - отметили в полиции.

В четверг, 27 июня, неизвестные разбили двери, повредили стены и забросали веществом, похожим на зеленку, здание общественной приемной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове.