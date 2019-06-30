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РИА Новости

Следующая встреча спикеров парламентов пройдет в Вене, заявила Матвиенко

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 июн - РИА Новости. Следующая встреча спикеров национальных парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Австрии, в Вене, из-за возможности обеспечить там равноправные условия для всех делегаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Чем ценна площадка Межпарламентского союза - там созданы равноправные условия для работы всех национальных делегаций членов Межпарламентского союза, поэтому следующая встреча спикеров национальных парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Австрии, в Вене",- сказала Матвиенко на многосторонней встрече с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017-2019 годов и руководства Межпарламентского союза.
Она отметила, что поддерживает решение Межпарламентского союза о том, чтобы впредь всемирную встречу спикеров парламентов не проводить в тех странах, которые вводят ограничения для участия национальных организаций.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
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