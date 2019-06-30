Следующая встреча спикеров парламентов пройдет в Вене, заявила Матвиенко

"Чем ценна площадка Межпарламентского союза - там созданы равноправные условия для работы всех национальных делегаций членов Межпарламентского союза, поэтому следующая встреча спикеров национальных парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Австрии, в Вене",- сказала Матвиенко на многосторонней встрече с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017-2019 годов и руководства Межпарламентского союза.