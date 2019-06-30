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РИА Новости

В российских воинских частях построят мусороперерабатывающие заводы

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заводы по переработке мусора откроют в воинских частях России, заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок", — сказал Шойгу в программе "Главное" с Ольгой Беловой на телеканале "Звезда".

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