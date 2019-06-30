В российских воинских частях построят мусороперерабатывающие заводы

"Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок", — сказал Шойгу в программе "Главное" с Ольгой Беловой на телеканале "Звезда".