Минобороны откроет военно-патриотическую киностудию

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минобороны России в скором времени откроет киностудию по выпуску военно-патриотических фильмов, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка "Патриот". Ну и, в том числе, на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось", - сказал он в программе "Главное" с Ольгой Беловой на телеканале "Звезда".
Министр отметил, что студия будет выпускать фильмы на различные темы - от Первой мировой войны, до современной борьбы с международным терроризмом, не занимаясь при этом "агитацией и призывами".
Кроме того, Шойгу считает, что слишком мало фильмов, всего один, снято про возвращение Крыма в состав России.
"Это говорит о том, что у нас на сериалы - я не буду их там как-то критиковать - время и средства есть. У нас есть огромное количество людей, которые напридумывали разных терминов, которые называются "ура-патриотизм", "ура-патриоты" и так далее. Но мы в конце концов хотим, чтобы появилось хорошее, правдивое кино", - добавил министр.
Шойгу сообщил о том, что военное ведомство планирует создать киностудию, в марте этого года на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства. По его словам, в будущем в премию стоит ввести "отдельные номинации, когда появится больше кино про современную армию".