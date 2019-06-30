Минобороны откроет военно-патриотическую киностудию

"Мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка "Патриот". Ну и, в том числе, на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось", - сказал он в программе "Главное" с Ольгой Беловой на телеканале "Звезда".