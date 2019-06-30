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РИА Новости

Минобороны откроет военно-патриотическую киностудию

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минобороны России в скором времени откроет киностудию по выпуску военно-патриотических фильмов, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка "Патриот". Ну и, в том числе, на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось", - сказал он в программе "Главное" с Ольгой Беловой на телеканале "Звезда".

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Министр отметил, что студия будет выпускать фильмы на различные темы - от Первой мировой войны, до современной борьбы с международным терроризмом, не занимаясь при этом "агитацией и призывами".
Кроме того, Шойгу считает, что слишком мало фильмов, всего один, снято про возвращение Крыма в состав России.
"Это говорит о том, что у нас на сериалы - я не буду их там как-то критиковать - время и средства есть. У нас есть огромное количество людей, которые напридумывали разных терминов, которые называются "ура-патриотизм", "ура-патриоты" и так далее. Но мы в конце концов хотим, чтобы появилось хорошее, правдивое кино", - добавил министр.
Шойгу сообщил о том, что военное ведомство планирует создать киностудию, в марте этого года на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства. По его словам, в будущем в премию стоит ввести "отдельные номинации, когда появится больше кино про современную армию".
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Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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