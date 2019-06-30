Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире

"Вчерашняя перепалка в эфире сводится к тому, что каждый из них выглядит еще глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле. При всех больших проблемах украинской политики и общества можно ожидать, что после парламентских выборов все-таки произойдет определенный возврат к нормальности и такие странные персонажи останутся в прошлом".