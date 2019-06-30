Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал перебранку экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Олега Ляшко.
По его словам, оба "отчаявшихся" политика осознают, что их шансы в преддверии внеочередных выборах в Раду минимальны: "Их время закончилось".
Эксперт также выразил надежду, что вскоре Саакашвили и Ляшко навсегда уйдут из украинской политики.
"Вчерашняя перепалка в эфире сводится к тому, что каждый из них выглядит еще глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле. При всех больших проблемах украинской политики и общества можно ожидать, что после парламентских выборов все-таки произойдет определенный возврат к нормальности и такие странные персонажи останутся в прошлом".
Накануне Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Причиной конфликта стало то, что парламентарий пожаловался на проблемы семей с больными детьми, а Саакашвили, в свою очередь, призвал его и "других депутатов" пожертвовать им дорогостоящую недвижимость и миллион долларов.
В ответ Ляшко посоветовал Саакашвили вернуться в Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно осудили.
Политики продолжали кричать друг на друга в течение минуты.
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