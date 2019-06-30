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РИА Новости

Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Вчера, 11:05
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма отметила, что для решения актуальных задач современности и обеспечения устойчивого роста экономики необходимо укреплять межпарламентское сотрудничество.
"Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество, вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами, совместно совершенствовать международную правовую систему", - говорится в ее поздравлении, опубликованном на странице Совета Федерации во "ВКонтакте".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
27 июня, 14:01
Матвиенко приняла участие в "гашении" почтовой марки ко дню парламентаризма
Она сообщила, что дата празднования дня парламентаризма появилась в календаре ООН 22 мая 2018 года. Праздник подчеркивает важность парламентской работы, а также весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности в мире и сохранении глобальной стабильности на Земле, добавила она.
Кроме того, Матвиенко выразила уверенность, что, "опираясь на лучшие парламентские традиции, мы сможем и в дальнейшем развивать фундаментальные институты демократии, популяризировать их деятельность".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
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