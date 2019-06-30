Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма отметила, что для решения актуальных задач современности и обеспечения устойчивого роста экономики необходимо укреплять межпарламентское сотрудничество.

"Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество, вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами, совместно совершенствовать международную правовую систему", - говорится в ее поздравлении, опубликованном на странице Совета Федерации во " ВКонтакте ".

Она сообщила, что дата празднования дня парламентаризма появилась в календаре ООН 22 мая 2018 года. Праздник подчеркивает важность парламентской работы, а также весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности в мире и сохранении глобальной стабильности на Земле, добавила она.