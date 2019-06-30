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РИА Новости

Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве

10:20
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Сергея Цеповяза
Заседание суда по делу Сергея Цеповяза
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Бывшая супруга осужденного по делу о массовом убийстве людей в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат задержаны по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей с коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
"Вчера Наталью задержали вместе с ее братом, доставили в Ростовское следственное управление (СУ МВД по Ростову), провели с ней следственные действия. <…> Я ночью прилетел, сегодня будет утром мера пресечения", — сообщил Чургулия агентству.
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Он рассказал, что в отношении Стришней и ее брата 24 мая было возбуждено уголовное дело по статье УК России о вымогательстве. Обвинение он считает надуманным.

"Якобы в 2018 году Наталья вместе с братом вымогали с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы, там порядка 70 миллионов рублей, причем лично принимали участие. Там комичность ситуации в том, что в 2010 году Наталья вообще не работала в ОПХ "Слава Кубани", а дома сидела, Слава (Цеповяз. — Прим. ред.) рулил, а Стришний вообще работал завгаражом, он в офис-то не появлялся ни разу в жизни <…>", — отметил Чургулия.

По его мнению, "если место преступления в Кущевке, оно расследуется в Краснодарском крае", но следствие перевели в Ростов-на-Дону, "потому что кому-то это удобно". "Из всех доказательств — показания потерпевшего десятилетней давности, который десять лет молчал, а тут вдруг вспомнил", — добавил адвокат.
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Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Ранее адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней, сообщил, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.
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Вячеслав ЦеповязРостов-на-ДонуПроисшествия
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