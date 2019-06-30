Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве

КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Бывшая супруга осужденного по делу о массовом убийстве людей в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат задержаны по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей с коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

"Вчера Наталью задержали вместе с ее братом, доставили в Ростовское следственное управление (СУ МВД по Ростову), провели с ней следственные действия. <…> Я ночью прилетел, сегодня будет утром мера пресечения", — сообщил Чургулия агентству.

Он рассказал, что в отношении Стришней и ее брата 24 мая было возбуждено уголовное дело по статье УК России о вымогательстве. Обвинение он считает надуманным.

"Якобы в 2018 году Наталья вместе с братом вымогали с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы, там порядка 70 миллионов рублей, причем лично принимали участие. Там комичность ситуации в том, что в 2010 году Наталья вообще не работала в ОПХ "Слава Кубани", а дома сидела, Слава (Цеповяз. — Прим. ред.) рулил, а Стришний вообще работал завгаражом, он в офис-то не появлялся ни разу в жизни <…>", — отметил Чургулия.

По его мнению, "если место преступления в Кущевке, оно расследуется в Краснодарском крае", но следствие перевели в Ростов-на-Дону, "потому что кому-то это удобно". "Из всех доказательств — показания потерпевшего десятилетней давности, который десять лет молчал, а тут вдруг вспомнил", — добавил адвокат.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней, сообщил, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.