В Магнитогорске ликвидировали пожар на ярмарке

© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской области Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар ликвидирован на городской ярмарке в Магнитогорске, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Челябинской области.

"Тридцатого июня в 10.21 по местному времени (8.21 мск) пожар ликвидирован на центральной городской ярмарке: город Магнитогорск, ул. Грязнова 57. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 90 человек, 29 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек, 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2.16 (0.16 мск) поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке на улице Грязнова 57, в 4.56 часов (2.56 мск) пожар был локализован на площади в 2300 квадратных метров.

Также сообщалось, что из-за позднего сообщения о случившемся и сильного ветра пожар получил быстрое распространение. На место пожара были стянуты значительные силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).