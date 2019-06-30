Американский эсминец направился в Черное море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".

Как говорится в сообщении агентства УНИАН , "Карни" уже начал переход Дарданелл.

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля, они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.