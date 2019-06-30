Американский эсминец направился в Черное море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.
Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
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Как говорится в сообщении агентства УНИАН, "Карни" уже начал переход Дарданелл.
Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля, они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.
По украинскому законодательству в стране не разрешено размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон президент Петр Порошенко подписал в марте. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".
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