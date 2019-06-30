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РИА Новости

Американский эсминец направился в Черное море

06:47
17279
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Эсминец "Карни" в акватории Черного моря. 27 августа 2018
Эсминец Карни в акватории Черного моря. 27 августа 2018
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.
Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
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Как говорится в сообщении агентства УНИАН, "Карни" уже начал переход Дарданелл.
Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля, они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.
По украинскому законодательству в стране не разрешено размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон президент Петр Порошенко подписал в марте. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".
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Гранаты у нас не той системы)) А вообще если серьезно то солнцеликий ещё в начале своего президентства , по указке Чикагских мальчиков отказался от понтов на Кубе
30 июня, 08:12
ccomissarkattani
1000004
опять диванные патриоты американские корабли в Черном море топить собрались! )))сейчас поржем! )))
30 июня, 09:07
мпмихаил пронин
810002
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