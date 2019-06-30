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РИА Новости

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

05:13
19955
© Фото : предоставлено правительством ПекинаМеждународный аэропорт "Дасин" в Пекине. Архивное фото
Международный аэропорт Дасин в Пекине. Архивное фото
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Международный аэропорт "Дасин" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, "Дасин" — не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).
Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября — в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина.
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров. Первый камень в основание аэропорта заложили 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года.
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У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый аэропорт должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.
"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".
"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", — пояснил собеседник агентства.
Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке ее дизайна участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд — это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
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ПекинКитайВ мире
Популярные комментарии
Крупнейший в мире новый аэропорт Стамбула, так терминал китайского аэропорта 1 миллион м2, терминал стамбульского 1 миллион триста тысячи м2, так же пассажирлвместимость у китайского аэропорта до 2023 года 75 млн пассажиров, а в стамбуле уже 90 миллион, к 2025 году от 150 миллион пассажиров в год, так что китайский аэропорт не самый большой в мире
30 июня, 06:31
İSMAİ L
720009
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