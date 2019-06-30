В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, "Дасин" — не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).

Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября — в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров. Первый камень в основание аэропорта заложили 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года.

У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый аэропорт должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".

"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", — пояснил собеседник агентства.