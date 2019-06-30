Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Разговор на повышенных тонах начался после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми, а Саакашвили резко ему ответил.

"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", — заявил Саакашвили.

На это депутат поинтересовался, не желает ли его оппонент поехать на родину, где против него завели уголовное дело.

"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — спросил Ляшко.