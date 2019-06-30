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РИА Новости

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

04:37
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Разговор на повышенных тонах начался после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми, а Саакашвили резко ему ответил.
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"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", — заявил Саакашвили.
На это депутат поинтересовался, не желает ли его оппонент поехать на родину, где против него завели уголовное дело.
"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — спросил Ляшко.
Саакашвили в ответ заявил, что он "построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко". После этого политики продолжали кричать друг на друга в течение минуты, несмотря на попытки ведущего их успокоить.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
3 июня, 18:46
Саакашвили собрался в Грузию. А пока удивляет УкраинуМихаил Саакашвили всего несколько дней назад вернулся на Украину, но наговорить успел уже очень много. Дальше планирует поражать Грузию. Конечно, если его там не арестуют.
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоМихаил СаакашвилиВ мире
Популярные комментарии
Ну а что ты хотел, Мишико? Теперь тебе каждый Ляшко будет напоминать, кто ты такой, откуда и что за тобой тянется.
30 июня, 07:25
ВАВиталий Алексеев
2550000
Какой с диких обезьян спрос!
30 июня, 07:22
lludvig007
2450000
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