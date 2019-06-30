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РИА Новости

Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН

03:11
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон". Архивное фото
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что Италия создает для "Спектра-М" длинноволновой матричный спектрометр, испытания прототипа которого планируются провести в 2020-2021 годах на воздушном шаре над севером России.
"С Южной Кореей сейчас в стадии подготовки межправительственное соглашение. На уровне институтов мы уже обсудили двусторонние интересы в проекте "Миллиметрон", и готовим проект соглашения для рассмотрения Роскосмосом и Корейской национальной космической администрацией", - сказала Лихачева.
По ее словам, Республика Корея рассматривает возможность использовать в проекте "Миллиметрон" не только сеть наземных антенн миллиметрового диапазона, но и гетеродинные приемники с широкополосным смесителем, которые позволят "Спектру-М" исследовать наблюдаемый космический источник одновременно на четырех и более частотах.
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Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
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Российская академия наукФизический институт РАНЮжная КореяРоссияРИА Наука
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