КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, заявил КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, заявил радио Sputnik специальный советник президента Республики Корея по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"(Советник президента США) Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео продолжают говорить Северной Корее, что, пока не будет полной денуклеаризации, ослабления санкций не будет. На этих условиях КНДР, скорее всего, не будет вести переговоры с США", - сказал Мун Чжон Ин.

По его словам, США следует дать Пхеньяну сигнал о дружественных намерениях.

"США должны сделать некий жест, показывая, что они собираются сократить напряженность, не имеют враждебных намерений в отношении Северной Кореи", - сказал советник президента Южной Кореи. По его словам, таким жестом доброй воли могло бы стать освобождение северокорейского судна, которое США обвинили в нарушении санкций и задержали на Американском Самоа.