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РИА Новости

КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле

03:00
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея. Архивное фото
Флаг Республики Корея. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, заявил радио Sputnik специальный советник президента Республики Корея по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.
"(Советник президента США) Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео продолжают говорить Северной Корее, что, пока не будет полной денуклеаризации, ослабления санкций не будет. На этих условиях КНДР, скорее всего, не будет вести переговоры с США", - сказал Мун Чжон Ин.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
10 июня, 16:23
Президент Южной Кореи надеется на возобновление диалога с КНДР
По его словам, США следует дать Пхеньяну сигнал о дружественных намерениях.
"США должны сделать некий жест, показывая, что они собираются сократить напряженность, не имеют враждебных намерений в отношении Северной Кореи", - сказал советник президента Южной Кореи. По его словам, таким жестом доброй воли могло бы стать освобождение северокорейского судна, которое США обвинили в нарушении санкций и задержали на Американском Самоа.
Президент США Дональд Трамп посещает в воскресенье Южную Корею. Он также намерен посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР и пригласил "встретиться и поздороваться" северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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