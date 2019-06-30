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РИА Новости

Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом

02:24
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожилая женщина торгует на улице в Киеве
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз думает лишь о том, как воспользоваться Украиной, поэтому заполняет полки ее магазинов некачественными товарами, заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала ZIK.
По его словам, Украине необходимо развивать села и сельское хозяйство, чтобы исправить ситуацию.
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"Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят. Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", — подчеркнул парламентарий.
Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.

"Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово "ассоциация с ЕС". Например, ПАСЕ поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: "Если вы не знаете, в чем проблема – проблема в деньгах".

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает ЗСТ с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Исчерпав такие квоты, экспортеры далее могут поставлять свои товары на рынок Евросоюза без льготных условий. В действительности украинские производители исчерпывают такие квоты в начале года, а остальной экспорт идет без льгот.
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Ситуация на УкраинеЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Проснулись? поздновато однако, вас ещё 5 лет назад предупреждали и Янукович поэтому не пошел на эту сделку. Так нет же недалеким поскакать захотелось..доскакались. Поздно пить боржоми это Россия смогла подняться у ней Путин есть у вас нет.
30 июня, 03:36
Vlad Unfamiliar
12031003
Первое фото, картинка из 90-х годов в России, вот наши навальнята пусть посмотрят к чему призывает их лидер. Кстати, за это до сих пор никто не ответил, пусть Навальный будет первый, кто понесёт наказание за геноцид 90-х, раз так хочет вернуть страну в те годы.
30 июня, 03:42
Себекхотеп III
10900002
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