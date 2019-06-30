Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз думает лишь о том, как воспользоваться Украиной, поэтому заполняет полки ее магазинов некачественными товарами, заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала Евросоюз думает лишь о том, как воспользоваться Украиной, поэтому заполняет полки ее магазинов некачественными товарами, заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала ZIK

По его словам, Украине необходимо развивать села и сельское хозяйство, чтобы исправить ситуацию.

"Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят. Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", — подчеркнул парламентарий.

Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.

"Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово "ассоциация с ЕС". Например, ПАСЕ поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: "Если вы не знаете, в чем проблема – проблема в деньгах".

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Евросоюза. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.