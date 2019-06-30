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РИА Новости

Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области

01:16
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн - РИА Новости. Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
"Общий ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.
По его словам, выплаты и компенсации аграрии смогут получить после схода воды, после учета всех потерь и разрушений. "Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведём", - заверил Увайдов.
Он доложил Путину, что в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах, в зоне подтопления оказалось более 5 тысяч единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам Минсельхоза, возможно, погибли 140 голов, пока подтверждена цифра в 45 голов, также погибли 42 лошади.
"Что касается свинопоголовья: 109 голов – возможно, 56 - уже подтверждено", - сообщил замминистра.
Он также рассказал о состоянии посевных площадей.
"Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тысячи гектаров, из которых подтоплено порядка 6 тысяч гектаров. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 5 тысяч гектаров, из которых подтоплено порядка 3,5 тысячи гектаров. Утрачено 767 тонн зерна", - заявил Увайдов.
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Паводок в Иркутской областиМинистерство сельского хозяйства РФИркутская областьПроисшествия
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