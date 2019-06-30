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РИА Новости

Во сколько обойдется платное обучение в лучших вузах страны

08:00
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентки у Московского государственного университета на традиционном празднике "День первокурсника". 1 сентября 2018
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Приемные комиссии российских университетов работают уже неделю. Значит, совсем скоро станет понятно, кто из абитуриентов пойдет учиться за бюджетные деньги, а кому придется раскошелиться на платное образование. РИА Новости изучило расценки в топ-10 вузов страны по версии Round University Ranking 2019 и определило наиболее дорогие и самые доступные специальности.

МГУ имени Ломоносова

В главном университете страны — самая высокая оплата. Из тех факультетов, которые уже опубликовали расценки на контрактное обучение, дороже всех специальность "лечебное дело" на факультете фундаментальной медицины — 493 тысячи рублей в год. Второе направление, фармация, тоже попало в топ — 436 тысяч в год.
Сопоставимые цены в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Учеба на продюсера обойдется в 492 тысячи рублей в год.
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Почти на четверть дешевле сразу несколько специальностей в точных и гуманитарных науках. Факультеты космических исследований, вычислительной математики и кибернетики, мехмат — 390 тысяч. Столько же — факультеты политологии, госуправления, мировой политики, перевода, телевидения и искусств или журналистики.

Московский инженерно-физический институт

Обучение по самым дорогим специальностям, предлагаемым в МИФИ, обойдется в 300 и более тысяч рублей в год. За эти деньги можно получить диплом по ядерной физике и технологиям, ядерным реакторам и материалам, электронике и автоматике физических установок, а также высокотехнологическим плазменным и энергетическим установкам. На 20 тысяч больше придется заплатить за изучение лечебного дела в Инженерно-физическом институте биомедицины МИФИ.
Чуть меньше стоит изучение профессий, связанных с IT-индустрией: программная инженерия, информационная безопасность, в том числе в правоохранительной сфере — 260 тысяч в год. Столько же стоит обучение специальностям, сопряженным с лазерными технологиями, прикладными математикой и физикой, наноэлектроникой, фотоникой и робототехникой.
Самые доступные специальности в университете — экономика, бизнес-информатика, экономическая безопасность, международные отношения и прикладная математика и информатика. Стоимость обучения — 230 тысяч рублей в год.

Томский государственный университет (ТГУ)

Дороже всего здесь обойдется освоение творческих специальностей. За 252 тысячи в год можно обучиться графике, дизайну, музыкально-театральному искусству и концертному исполнительству, литературному творчеству.
Плата за изучение технических наук — почти на сто тысяч рублей меньше. Прикладная информатика, программная инженерия, биология, почвоведение, инноватика, компьютерная безопасность, радиоэлектронные системы и комплексы, а также фундаментальная и прикладная химия и некоторые другие обойдутся родителям студента в 156 тысяч рублей в год.
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Гуманитарии в ТГУ платят меньше всех. За 143 тысячи в год преподаватели обучат студентов экономической безопасности, экономике, клинической психологии, переводоведению, фундаментальной и прикладной лингвистике, менеджменту, управлению персоналом, политологии, рекламе и связям с общественностью.
Отметим, что со второго курса студенты-отличники имеют возможность получить скидку от 25 до 50 процентов. А первокурсники, чья разница с проходным балом не превышает 20 баллов, получат скидки от 20 до 40 процентов.

МФТИ

В Московском физико-техническом институте самая дорогая специальность — техническая физика, стоимость обучения — 315 тысяч рублей в год.
На все остальные — прикладная математика и информатика, прикладные математика и физика, информатика и вычислительная техника, биотехнология, системный анализ и управление и компьютерная безопасность — установлена единая цена, 270 тысяч.

Новосибирский государственный университет (НГУ)

В НГУ обучение всем специальностям стоит практически одинаково. Самая дорогая — лечебное дело — обойдется в 190 тысяч рублей в год. На десять тысяч дешевле — лингвистика, востоковедение и африканистика, биология, химия и фундаментальная и прикладная химия. Все оставшиеся специальности стоят по 160 тысяч в год. Среди них — математика, физика, физическая информатика, геология, филология, история и юриспруденция.
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Санкт-Петербургский государственный университет

В топ-3 самых дорогих специальностей СПбГУ вошли международный менеджмент (506 тысяч в год), менеджмент (446 тысяч) и очно-заочная юриспруденция (452 тысячи).
В середине списка идут дисциплины, связанные с востоковедением и африканистикой. Это десять программ, предусматривающих изучение истории и филологии восточных стран, а также изучение нескольких местных языков. Например, постигая историю арабских стран, можно выучить арабский и в дополнение один из трех языков — иврит, турецкий или персидский. Курс стоит 344 тысячи рублей ежегодно.
В списке самых доступных специальностей СПбГУ — философия, история, религиоведение, свободные искусства и еврейская культура. За обучение придется заплатить 208 тысяч в год. Тех же денег стоит специальность по физкультуре и спорту.
А тем, кто мечтает научиться профессионально играть на органе, клавесине или карильоне, придется выложить за обучение "всего" 203 тысячи рублей в год.
© Depositphotos / olegmitКолокола карильона
Колокола карильона
© Depositphotos / olegmit
Колокола карильона

Томский политехнический университет

В Томском политехе самая дорогая специальность — дизайн (295 тысяч рублей в год). За ней идут ядерная физика и технологии, электроника и автоматика физических установок, а также проектирование, эксплуатация и инжиниринг атомных станций за 273 тысячи в год каждая.
Самые доступные специальности стоят 172 тысячи в год. Это машиностроение, металлургия, агроинженерия и прикладная информатика.

РУДН

В Университете дружбы народов самые дорогие специальности — стоматология (390 тысяч рублей в год) и лечебное дело (360 тысяч). За ними идут экономические специальности, международный менеджмент, реклама и связи с общественностью — 340 тысяч в год.
Самые доступные направления обойдутся в 236 тысяч ежегодно на факультете физико-математических и естественных наук. Тут можно обучиться моделированию и анализу бизнес-процессов, информационным технологиям в управлении предприятием, специальностям, связанным с компьютерными науками.
Отметим, что для всех очных направлений подготовки университета предусмотрены скидки. Их полный список можно найти здесь.

ИТМО

В Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики специальности разделяются по трем ценовым категориям. Самые дорогие стоят 273 тысячи рублей в год. Среди них — прикладная оптика, лазерная фотоника и оптоэлектроника, цифровые системы управления, техническая физика, низкотемпературная техника и энергетика и информационные технологии в энергетике.
По средней цене (226 тысяч рублей в год) можно изучить компьютерные системы и технологии, программирование и IT, мобильные и сетевые технологии, компьютерные технологии в дизайне и еще несколько специальностей.
Самые доступные специальности— бизнес-информатика, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, иностранные языки и IT, а также информатика и программирование. Обучение по ним обойдется в 200 тысяч рублей в год.
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МИСиС

В Московском институте стали и сплавов две самые дорогие специальности — нанотехнологии и микросистемная техника и наноматериалы: 260 тысяч рублей в год. В 228 тысяч обойдется изучение прикладной математики, информатики и вычислительной техники, электроэнергетики и электротехники, а также материаловедения и технологии материалов.
Самые доступные специальности — торговое дело, менеджмент, экономика и государственное и муниципальное управление. Тем, кто пойдет учиться по этим направлениям, надо будет платить по 196 тысяч рублей в год.
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), цены за обучение в российских вузах по сравнению с прошлым годом увеличились в среднем на 19 процентов.
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СПбГУУниверситетыЦеныМосковский физико-технический институтМГУ имени М. В. ЛомоносоваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
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