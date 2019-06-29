ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты, включенных в список партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", на внеочередных выборах в Верховную раду.
Ранее пресс-служба ЦИК Украины сообщила, что комиссия отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию. Саакашвили заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию". Шестой апелляционный административный суд и Верховный суд обязали ЦИК повторно рассмотреть документы "Движения новых сил" для регистрации.
Как следует из трансляции заседания ЦИК, которую вела гражданская сеть "Опора" в Facebook, комиссия проголосовал за регистрацию кандидатов от партии Саакашвили в общегосударственном многомандатном и одномандатных округах.
"Постановление принято единогласно", - сказала глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.