ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду

Ранее пресс-служба ЦИК Украины сообщила, что комиссия отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении и направила материалы в полицию. Саакашвили заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые "будут разруливать эту ситуацию". Шестой апелляционный административный суд и Верховный суд обязали ЦИК повторно рассмотреть документы "Движения новых сил" для регистрации.