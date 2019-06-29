Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
"Рейс из Санкт-Петербурга в Анталию совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сопровождающие пассажира члены семьи отказались от дальнейшего полета.
"Лайнер после дозаправки вылетит в пункт назначения", - отметил представитель авиакомпании.