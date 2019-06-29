Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

РИМ, 29 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Жительница итальянского города Падуя на 27 часов застряла в лифте и спасалась от обезвоживания с помощью вина, сообщила местная газета Жительница итальянского города Падуя на 27 часов застряла в лифте и спасалась от обезвоживания с помощью вина, сообщила местная газета Corriere del Veneto

Женщина в пятницу утром вышла из квартиры, чтобы отнести "ящик вина и другие вещи в подвал". Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла после завершения уборки. Не исключено, что она работала в наушниках.

Лифт не был оснащен кнопкой вызова диспетчера, а телефон женщина оставила дома. Кроме того, на улице была температура выше 30 градусов.

Кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, 50-летняя женщина сломала горлышко одной из бутылок и стала понемногу выпивать, "только чтобы выжить".

Итальянку спасли лишь на следующий день. Дочь женщины была обеспокоена тем, что мать не отвечала на звонки.