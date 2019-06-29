Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

РИМ, 29 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Жительница итальянского города Падуя на 27 часов застряла в лифте и спасалась от обезвоживания с помощью вина, сообщила местная газета Corriere del Veneto.
Женщина в пятницу утром вышла из квартиры, чтобы отнести "ящик вина и другие вещи в подвал". Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла после завершения уборки. Не исключено, что она работала в наушниках.
Лифт не был оснащен кнопкой вызова диспетчера, а телефон женщина оставила дома. Кроме того, на улице была температура выше 30 градусов.
Кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, 50-летняя женщина сломала горлышко одной из бутылок и стала понемногу выпивать, "только чтобы выжить".
Итальянку спасли лишь на следующий день. Дочь женщины была обеспокоена тем, что мать не отвечала на звонки.
Девушка вызвала пожарных, которые вытащили пострадавшую из лифта. Медицинская помощь ей не понадобилась: после освобождения женщина приняла душ и напилась воды.
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