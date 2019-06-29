Эксперт оценил достигнутые договоренности по торговле между США и Китаем

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Договоренности о возобновлении переговорного процесса по торговле, достигнутые США и Китаем на полях "Большой двадцатки", не что иное, как временная передышка для рынка, который будет продолжать лихорадить по мере подготовки финального документа, заявил в субботу РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"Мне кажется, что эта договоренность носит пока еще декларативный характер и фундаментально ничего не решено. Соглашение, о котором стороны говорят уже давно, не заключено. Это можно рассматривать только в контексте временного перемирия и временной передышки. Переговаривающиеся стороны в лице министерств коммерции с обеих сторон к соглашению и подписанию еще даже близко не пришли", - отметил собеседник агентства.

Он прогнозирует, что стороны, очевидно, будут продолжать вести переговоры с той скоростью, которая из обеих устраивает. "Скорость в последнее время была близка к нулю. И это всего лишь окно возможностей, которое сейчас приоткрылось для того, чтобы ускорить этот процесс и подписать такое соглашение до конца года", - заявил он.

Шостак считает, что пока не будет согласован финальный документ, рынки будет лихорадить.

"Я думаю, что на эффекте этой встречи рынки подрастут (фондовые рынки подрастут, сократится нервозность на рынке энергоресурсов). Но, по мере того, как стороны будут посылать друг другу сигналы по финальному документу, рынки будет продолжать лихорадить и это приведет к дальнейшей волатильности", - подытожил он.