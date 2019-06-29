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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эксперт оценил достигнутые договоренности по торговле между США и Китаем

Вчера, 18:22
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Договоренности о возобновлении переговорного процесса по торговле, достигнутые США и Китаем на полях "Большой двадцатки", не что иное, как временная передышка для рынка, который будет продолжать лихорадить по мере подготовки финального документа, заявил в субботу РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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"Мне кажется, что эта договоренность носит пока еще декларативный характер и фундаментально ничего не решено. Соглашение, о котором стороны говорят уже давно, не заключено. Это можно рассматривать только в контексте временного перемирия и временной передышки. Переговаривающиеся стороны в лице министерств коммерции с обеих сторон к соглашению и подписанию еще даже близко не пришли", - отметил собеседник агентства.
Он прогнозирует, что стороны, очевидно, будут продолжать вести переговоры с той скоростью, которая из обеих устраивает. "Скорость в последнее время была близка к нулю. И это всего лишь окно возможностей, которое сейчас приоткрылось для того, чтобы ускорить этот процесс и подписать такое соглашение до конца года", - заявил он.
Шостак считает, что пока не будет согласован финальный документ, рынки будет лихорадить.
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"Я думаю, что на эффекте этой встречи рынки подрастут (фондовые рынки подрастут, сократится нервозность на рынке энергоресурсов). Но, по мере того, как стороны будут посылать друг другу сигналы по финальному документу, рынки будет продолжать лихорадить и это приведет к дальнейшей волатильности", - подытожил он.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАЭкономика
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