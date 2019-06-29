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РИА Новости

В Керчи изучают обстоятельства избиения школьницы сверстниками

Вчера, 18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Органы опеки Крыма занимаются изучением обстоятельств избиения школьницы из Керчи сверстниками, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.
"Органы опеки Керчи ждут результатов (судебно-медицинской экспертизы), планируется собрать комиссию по делам несовершеннолетних", - сказала РИА Новости Клюева в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Керчи несколько подростков избили сверстницу.
Она отметила, что не получала обращения по факту произошедшего от мамы девочки.
Клюева добавила, что так как учебный процесс окончен, делом занимается полиция. По результатам проверки будет определено, возбуждать уголовное или административное производство, добавила омбудсмен.
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