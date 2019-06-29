В Керчи изучают обстоятельства избиения школьницы сверстниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Органы опеки Крыма занимаются изучением обстоятельств избиения школьницы из Керчи сверстниками, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

"Органы опеки Керчи ждут результатов (судебно-медицинской экспертизы), планируется собрать комиссию по делам несовершеннолетних", - сказала РИА Новости Клюева в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Керчи несколько подростков избили сверстницу.

Она отметила, что не получала обращения по факту произошедшего от мамы девочки.