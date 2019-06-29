В США рэпера Slim 400 госпитализировали с множеством огнестрельных ранений

Правоохранители сообщают, что в полицию в пятницу вечером поступил звонок, инцидент произошел в городе Комптон в штате Калифорния.

По информации портала, Slim 400 пока жив, однако его состояние критическое. Личности и мотивы стрелявших пока неизвестны, однако свидетели заметили черный автомобиль, уезжающий с места преступления.