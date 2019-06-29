Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после 20-минутного опоздания китайской делегации, Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после 20-минутного опоздания китайской делегации, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на пресс-секретаря президента Бразилии.

Встреча на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке должна была начаться в 14:30 по местному времени (8:30 мск), однако спустя 25 минут пресс-секретарь Болсонару сообщил, что она не состоится.

"Президент решил отменить эту двустороннюю встречу. (Начало. — Прим. ред.) встречи уже было достаточно задержано, мы ждали в комнате для переговоров", — заявил пресс-секретарь президента Отавио Рего Баррос.

Он объяснил, что бразильской делегации потребовалось покинуть место встречи, чтобы успеть собрать багаж перед отбытием президентского самолета.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе встречи Болсонару планировал поднять вопрос о поставках бразильской сельскохозяйственной продукции в КНР, чтобы экспортировать туда товары с большей добавочной стоимостью. Сейчас бразильские поставки в Китай в основном сырьевые.