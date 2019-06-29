Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T16:45Z
https://ria.ru/20190629/1556046348.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155604/66/1556046617_0:407:2792:1979_1036x0_80_0_0_7d150ae61aa9819a7a57165a3361e813.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая

Вчера, 16:45
28909
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати" . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после 20-минутного опоздания китайской делегации, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на пресс-секретаря президента Бразилии.
Встреча на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке должна была начаться в 14:30 по местному времени (8:30 мск), однако спустя 25 минут пресс-секретарь Болсонару сообщил, что она не состоится.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 15:21
"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"

"Президент решил отменить эту двустороннюю встречу. (Начало. — Прим. ред.) встречи уже было достаточно задержано, мы ждали в комнате для переговоров", — заявил пресс-секретарь президента Отавио Рего Баррос.

Он объяснил, что бразильской делегации потребовалось покинуть место встречи, чтобы успеть собрать багаж перед отбытием президентского самолета.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе встречи Болсонару планировал поднять вопрос о поставках бразильской сельскохозяйственной продукции в КНР, чтобы экспортировать туда товары с большей добавочной стоимостью. Сейчас бразильские поставки в Китай в основном сырьевые.
В марте Болсонару заявил, что посетит Китай с официальным визитом во второй половине года. В начале июня Министерство сельского хозяйства Бразилии сообщило о приостановке поставок в Китай говядины из-за случая заболевания коровы спонгиоформной энцефалопатией, или коровьим бешенством.
54981516848
Обсудить 11
Саммит G20 в ОсакеЖаир БолсонаруСи ЦзиньпинКитайБразилияВ мире
Популярные комментарии
Какой эпатаж...Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином..хахаха!!!!Да Си Цзиньпин просто проигнорил и не пришёл на встречу с этим вассалом США!!!
29 июня, 17:15
LLLimon Limoncello
5410008
А вот это правильно - надо на рынке Китая освободить место для российской с\хоз продукции. Болсонару - так держать!!!
29 июня, 20:07
Александр Шаров
2101005
Рекомендуем
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
РИА
Новости
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
Здание Министерства иностранных дел России
Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
Лента новостейМолния