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РИА Новости

В Коврове начали сбор заявлений от жильцов дома, где взорвался газ

Вчера, 16:30
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БРЯНСК, 29 июн - РИА Новости. Руководство Владимирской области начинает сбор заявлений о причиненном ущербе от жителей дома в Коврове, где произошел взрыв бытового газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Коврове в ночь на субботу. В СУСК рассказали, что на кухне квартиры были вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В ведомстве отметили, что это послужило причиной утечки и скоплению паров газа в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трех раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших, в том числе двух в реанимации.
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"Сегодня начинается сбор заявлений пострадавших о причиненном ущербе. У губернатора на контроле: оказание помощи пострадавшим – как медицинской, так и материальной, охрана имущества людей, вынужденно покинувших свои квартиры, безопасность дальнейшего проживания людей в доме, ликвидация последствий ЧП", - рассказала Петрова.
По ее словам, губернатор Владимир Сипягин едет на место происшествия.
Она также отметила, что на месте идут работы по постепенному подключению коммуникаций жителям дома. Идет проверка сетей и оборудования. Электричество в настоящий момент есть во всем доме, кроме сгоревшей и соседней квартиры.
В Муроме Владимирской области 2 июня произошел взрыв газа в одной из квартир многоквартирного дома, тогда пострадали четверо, в том числе двое детей. Следственные органы проводят проверку.
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Владимир СипягинВладимирская областьПроисшествия
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