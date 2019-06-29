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РИА Новости

В Петербурге появилось граффити, посвященное российско-сирийской дружбе

Вчера, 15:43
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© Фото : официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в международном мероприятии, посвященном российско-сирийской дружбе
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в международном мероприятии, посвященном российско-сирийской дружбе
© Фото : официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Граффити "Союзные крылья" о российско-сирийской дружбе нарисовали в субботу в Кировском районе Петербурга, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок.
"В муниципальном образовании Красненькая речка (Кировский район) появилась новая работа художников <...> — граффити "Союзные крылья", посвященное особой дружбе российского и сирийского народов", — сообщил Четырбок в своем Telegram.
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По его словам, на открытии стрит-арта, который изображает два крыла в цветах российского и сирийского флагов, присутствовали, в частности, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, а также почетный консул Сирии в Петербурге Малаз Гхази.

"Граффити уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской среды, и мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена", — отметил Четырбок.

В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити в реалистической манере. Последним из них стало появившееся в июне изображение неизлечимо больного экс-футболиста "Зенита" Фернанда Риксена с подписью "Фернандо, никогда не сдавайся".
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