В Петербурге появилось граффити, посвященное российско-сирийской дружбе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Граффити "Союзные крылья" о российско-сирийской дружбе нарисовали в субботу в Кировском районе Петербурга, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок.

"В муниципальном образовании Красненькая речка (Кировский район) появилась новая работа художников <...> — граффити "Союзные крылья", посвященное особой дружбе российского и сирийского народов", — сообщил Четырбок в своем Telegram.

По его словам, на открытии стрит-арта, который изображает два крыла в цветах российского и сирийского флагов, присутствовали, в частности, спикер городского парламента Вячеслав Макаров, а также почетный консул Сирии в Петербурге Малаз Гхази.

"Граффити уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской среды, и мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена", — отметил Четырбок.