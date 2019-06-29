Абэ рассказал о проектах совместной деятельности России и Японии на Курилах

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Проекты совместной деятельности РФ и Японии активно развиваются на четырех Курильских островах, на встрече в Осаке стороны договорились о конкретном развитии двух проектов, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По вопросам совместной хозяйственной деятельности на четырех островах активно проводится работа по претворению в жизнь проектов. Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

Он уточнил, что лидеры "договорились организовать этой осенью опытный туристический тур и пилотный проект взаимных поездок японских и российских специалистов по обработке мусора".

Кроме того, по словам Абэ, стороны приветствуют углубление дискуссий о рамках и юридических задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности.

Также Путин и Абэ договорились организовать в августе-сентябре посещение с помощью авиаперелета бывшими жителями Южных Курил и их потомками мест захоронений на островах.