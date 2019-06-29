Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T14:39Z
https://ria.ru/20190629/1556044195.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155604/56/1556045686_0:184:2841:1782_1036x0_80_0_0_dd6223cdf55c180a07d23c655e549b1b.jpg
РИА Новости

Абэ отметил стратегическую важность укрепления российско-японских отношений

Вчера, 14:39
337
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 29 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил журналистам, что стал ясен контур проблем, которые необходимо преодолеть для заключения мирного договора.
"Начиная с наших договоренностей в ноябре прошлого года в Сингапуре переговоры о заключении мирного договора идут с небывалой интенсивностью. Сегодня мы с Путиным провели откровенный обмен мнениями о течении этих переговоров и их перспективах. Сблизить различия позиций по сложным проблемам, нерешенным в течение 70 послевоенных лет, непросто. Однако становится ясным контур проблем, которые необходимо преодолеть", - сказал Абэ по итогам встречи с Путиным в Осаке.
Он подчеркнул, что у него и его российского коллеги есть твердая решимость двигаться и дальше по этому пути.
"Мы с Путиным более чем кто-либо понимаем стратегическую важность укрепления японо-российских отношений и заключения мирного договора, а также то, что нужно всячески подталкивать этот процесс. Надо идти по этому пути. Это возможно благодаря твердой решимости Путина и моей. Мы это подтвердили сегодня. Я уверен, что при нас с президентом Путиным японо-российские отношения смогут продвинуться вперед", - подчеркнул японский премьер.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
300001
Обсудить 0
Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Абэ рассказал о проектах совместной деятельности России и Японии на Курилах
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин заявил о прогрессе в переговорах по хоздеятельности на Курилах
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин рассказал о предстоящей работе над российско-японскими отношениям
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Абэ отметил укрепление сотрудничества с Россией в борьбе с киберугрозами
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Японские Mitsui и JOGMEC вложат в "Арктик СПГ-2" три миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке. 29 июня 2019
Россия и Япония рассматривают возможность работать по ядерной энергетике
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин и Абэ отметили продвижение в развитии отношений России и Японии
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Путин надеется увидеть Абэ на предстоящем ВЭФ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке
Россия и Япония подписали пакет документов по итогам встречи Путина и Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке
Путин и Абэ провели переговоры
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
23:55Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся в воскресенье
Лента новостейМолния