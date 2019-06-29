Абэ отметил стратегическую важность укрепления российско-японских отношений

ОСАКА (Япония), 29 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил журналистам, что стал ясен контур проблем, которые необходимо преодолеть для заключения мирного договора.

"Начиная с наших договоренностей в ноябре прошлого года в Сингапуре переговоры о заключении мирного договора идут с небывалой интенсивностью. Сегодня мы с Путиным провели откровенный обмен мнениями о течении этих переговоров и их перспективах. Сблизить различия позиций по сложным проблемам, нерешенным в течение 70 послевоенных лет, непросто. Однако становится ясным контур проблем, которые необходимо преодолеть", - сказал Абэ по итогам встречи с Путиным в Осаке.

Он подчеркнул, что у него и его российского коллеги есть твердая решимость двигаться и дальше по этому пути.

"Мы с Путиным более чем кто-либо понимаем стратегическую важность укрепления японо-российских отношений и заключения мирного договора, а также то, что нужно всячески подталкивать этот процесс. Надо идти по этому пути. Это возможно благодаря твердой решимости Путина и моей. Мы это подтвердили сегодня. Я уверен, что при нас с президентом Путиным японо-российские отношения смогут продвинуться вперед", - подчеркнул японский премьер.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.