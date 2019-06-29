"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В японкой Осаке завершился саммит "Большой двадцатки". Еще до его открытия многие политики предсказывали, что никаких прорывных договоренностей он не принесет. Скептики в целом оказались правы, и все же саммит был отмечен яркими моментами. С подробностями — РИА Новости.

Дональд Трамп похлопал Владимира Путина по плечу, Си Цзиньпин поменялся местом на "фэмили фото", чтобы быть подальше от американца, с Терезой Мэй никто толком не общался, Эммануэль Макрон приветствовал Путина русским "привет", а президент США с удовольствием расцеловался c красивой женой аргентинского лидера — основные словесные баталии на саммитах проходят за закрытыми дверями, поэтому сотни аккредитованных журналистов волей-неволей обращают внимания на мелочи: жесты, взгляды и даже кружки. Например, на торжественном ужине первого дня Путин пил из своего личного термоса — он всегда пьет чай именно из него, а сидевший неподалеку Трамп пил из бокала, но газировку — он всегда пьет эту газировку. Так и чокнулись: русский с чаем и американец с кока-колой.

Японцы, впервые принимавшие саммит такого уровня, сделали ставку не на традиционные красоты, а на технологии. Все эти дни гости работали на искусственном острове Сакисима рядом с Осакой, который сложно назвать туристической изюминкой. Взгляд цеплялся разве что за контейнеры, подъемные краны, торговые залы и выставочный центр INTEX Osaka, выбранный в качестве главной площадки саммита G20. Гостей развлекали роботами, в обилии курсировавшими по первому этажу комплекса. А внутреннее убранство переговорных комнат, в которых встречались лидеры, удивляло своей простотой.

В первый день саммита "Большая двадцатка" провела два заседания (по традиции в закрытом для прессы режиме). Одно по вопросам глобальной экономики и торговли, второе — о современных технологиях и инновациях. Договоренностей по итогам не достигли, впрочем, и не ожидали — слишком велики противоречия между "игроками". Поэтому все внимание было обращено к двусторонним форматам. Для российской стороны одна из первых встреч была и одной из самых важных — Путина с Трампом.

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Встречу президентов организовывала американская сторона. Вышло, по впечатлениям присутствовавших журналистов, не очень: служба безопасности ожидала, что пресса выстроится в пары и стройными рядами аккуратно войдет в маленькую комнатку, но вместо этого толпа хлынула в узкие двери. Поднялся гвалт, американцы начали громко выкрикивать вопросы, протокольный момент превращался в балаган. "Как на вручении "Оскара". Слишком глупо", — уже не удивлялся Трамп. Высокий женский голос повторял вопрос: "Скажут ли Путину о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года?" Трамп повернулся к российскому коллеге и с улыбкой сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы". Еще несколько мгновений и прессу попросили на выход. Все стихло.

Как потом сообщили пресс-службы, лидеры, обсудили региональные конфликты, включая Сирию, Венесуэлу, Иран и Украину. Кроме того, Путин пригласил американского коллегу на празднование 75-летия Победы в 2020 году, и реакция была позитивной. Трамп пообещал серьезно над этим подумать и назвал Путина "прекрасным парнем".

В этот день у российского президента была еще встреча с Терезой Мэй. Без пяти минут бывший премьер-министр старательно изображала строгость и намеревалась задать жесткие вопросы по ситуации вокруг Скрипалей. "Я вынужден был отвечать", — отметил Путин, добавив, что здравый смысл должен восторжествовать и отношения налаживать необходимо. "Не нужно останавливать полноформатные отношения из-за дела Скрипалей", — подчеркнул он. Несмотря на то, что Мэй уходит, эта встреча была нужна, потому что это маленький шаг в позитивном направлении и даром он не пройдет, считает Путин.

На второй день он буквально сверял часы с Ангелой Меркель. Ее самочувствие особенно волновало наблюдателей, поскольку в Осаке при высочайшей влажности пекло солнце, но самочувствие на этот раз не подвело фрау Меркель. А затем российский лидер обсудил с президентом Турции щедрость российских туристов, которые принесли экономике Турции пять миллиардов долларов за прошлый год: "Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать".

А мировая пресса следила за тем, как в разгар экономической войны встретятся Трамп и Си Цзиньпин. Готовясь к переговорам, американский президент называл председателя КНР своим другом и считал, что они смогут "очень легко" договориться. "Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Взаимодействие и диалог лучше, чем конфронтация и трения", — сказал китайский лидер главе Белого дома.

В преддверии саммита в Осаке скепсис был у многих и в целом он подтвердился, как отметил на итоговой пресс-конференции Путин. Обошлось без прорывных решений, и все же сам формат "Двадцатки", на его взгляд, востребован. Самыми продуктивными, как выяснилось, оказались переговоры с саудовским принцем, на которых была достигнута важная для рынка договоренность о продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти для поддержания стабильных цен. Сроки пока остаются предметом согласования. Возможный диапазон продления сделки от полугода до девяти месяцев.

Судьбу другого формата — нормандского, созданного в 2015 году для разрешения кризиса на юго-востоке Украины, — Путин обсуждал на переговорах с Меркель. Как он сообщил журналистам, формат договорились использовать и в дальнейшим. Но сроки пока также остаются предметом согласования. Последняя подобная встреча проходила в Берлине в октябре 2016 года.

Но, возможно, запомнится эта пресс-конференция Путина темой, совсем не связанной с G20. Российский президент признал, что был удивлен реакцией на свои рассуждения о закате либерализма на Западе, высказанные в интервью Financial Times, которое вышло накануне саммита. "Однако интервью вызвало интерес. Коллеги обсуждали со мной темы, которые были подняты, кто-то поддержал, кто-то оппонировал", — сказал Путин.

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Но был вынужден ответить на ремарку, прозвучавшую вовсе не в Осаке, а в Лондоне. Певец Элтон Джон упрекнул Путина в неискренности, когда тот говорил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не подвергаются преследованиям в России. "Он гениальный музыкант, но я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества", — ответил Путин.

"Есть закон, за который нас шпыняют, — о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Но давайте дадим человеку вырасти, а потом определиться, кто он такой! Шесть или пять полов напридумывали. <...> Я не понимаю, что это такое. Дай Бог, конечно, здоровья всем. Но не надо детей трогать!" — заключил российский президент.