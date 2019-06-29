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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В японкой Осаке завершился саммит "Большой двадцатки". Еще до его открытия многие политики предсказывали, что никаких прорывных договоренностей он не принесет. Скептики в целом оказались правы, и все же саммит был отмечен яркими моментами. С подробностями — РИА Новости.
Дональд Трамп похлопал Владимира Путина по плечу, Си Цзиньпин поменялся местом на "фэмили фото", чтобы быть подальше от американца, с Терезой Мэй никто толком не общался, Эммануэль Макрон приветствовал Путина русским "привет", а президент США с удовольствием расцеловался c красивой женой аргентинского лидера — основные словесные баталии на саммитах проходят за закрытыми дверями, поэтому сотни аккредитованных журналистов волей-неволей обращают внимания на мелочи: жесты, взгляды и даже кружки. Например, на торжественном ужине первого дня Путин пил из своего личного термоса — он всегда пьет чай именно из него, а сидевший неподалеку Трамп пил из бокала, но газировку — он всегда пьет эту газировку. Так и чокнулись: русский с чаем и американец с кока-колой.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
28 июня, 16:51
G20, день первый: Трамп, Мэй и другие собеседники ПутинаНа саммите "Двадцатки" в Японии Владимир Путин проводит активные переговоры с коллегами. И почти всегда удается найти общий язык, даже с теми, кто предпочитает критиковать Россию. Хотя есть и исключения.
Японцы, впервые принимавшие саммит такого уровня, сделали ставку не на традиционные красоты, а на технологии. Все эти дни гости работали на искусственном острове Сакисима рядом с Осакой, который сложно назвать туристической изюминкой. Взгляд цеплялся разве что за контейнеры, подъемные краны, торговые залы и выставочный центр INTEX Osaka, выбранный в качестве главной площадки саммита G20. Гостей развлекали роботами, в обилии курсировавшими по первому этажу комплекса. А внутреннее убранство переговорных комнат, в которых встречались лидеры, удивляло своей простотой.
В первый день саммита "Большая двадцатка" провела два заседания (по традиции в закрытом для прессы режиме). Одно по вопросам глобальной экономики и торговли, второе — о современных технологиях и инновациях. Договоренностей по итогам не достигли, впрочем, и не ожидали — слишком велики противоречия между "игроками". Поэтому все внимание было обращено к двусторонним форматам. Для российской стороны одна из первых встреч была и одной из самых важных — Путина с Трампом.
Встречу президентов организовывала американская сторона. Вышло, по впечатлениям присутствовавших журналистов, не очень: служба безопасности ожидала, что пресса выстроится в пары и стройными рядами аккуратно войдет в маленькую комнатку, но вместо этого толпа хлынула в узкие двери. Поднялся гвалт, американцы начали громко выкрикивать вопросы, протокольный момент превращался в балаган. "Как на вручении "Оскара". Слишком глупо", — уже не удивлялся Трамп. Высокий женский голос повторял вопрос: "Скажут ли Путину о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года?" Трамп повернулся к российскому коллеге и с улыбкой сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы". Еще несколько мгновений и прессу попросили на выход. Все стихло.
Как потом сообщили пресс-службы, лидеры, обсудили региональные конфликты, включая Сирию, Венесуэлу, Иран и Украину. Кроме того, Путин пригласил американского коллегу на празднование 75-летия Победы в 2020 году, и реакция была позитивной. Трамп пообещал серьезно над этим подумать и назвал Путина "прекрасным парнем".
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этот день у российского президента была еще встреча с Терезой Мэй. Без пяти минут бывший премьер-министр старательно изображала строгость и намеревалась задать жесткие вопросы по ситуации вокруг Скрипалей. "Я вынужден был отвечать", — отметил Путин, добавив, что здравый смысл должен восторжествовать и отношения налаживать необходимо. "Не нужно останавливать полноформатные отношения из-за дела Скрипалей", — подчеркнул он. Несмотря на то, что Мэй уходит, эта встреча была нужна, потому что это маленький шаг в позитивном направлении и даром он не пройдет, считает Путин.
На второй день он буквально сверял часы с Ангелой Меркель. Ее самочувствие особенно волновало наблюдателей, поскольку в Осаке при высочайшей влажности пекло солнце, но самочувствие на этот раз не подвело фрау Меркель. А затем российский лидер обсудил с президентом Турции щедрость российских туристов, которые принесли экономике Турции пять миллиардов долларов за прошлый год: "Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
28 июня, 18:17
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
А мировая пресса следила за тем, как в разгар экономической войны встретятся Трамп и Си Цзиньпин. Готовясь к переговорам, американский президент называл председателя КНР своим другом и считал, что они смогут "очень легко" договориться. "Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Взаимодействие и диалог лучше, чем конфронтация и трения", — сказал китайский лидер главе Белого дома.
В преддверии саммита в Осаке скепсис был у многих и в целом он подтвердился, как отметил на итоговой пресс-конференции Путин. Обошлось без прорывных решений, и все же сам формат "Двадцатки", на его взгляд, востребован. Самыми продуктивными, как выяснилось, оказались переговоры с саудовским принцем, на которых была достигнута важная для рынка договоренность о продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти для поддержания стабильных цен. Сроки пока остаются предметом согласования. Возможный диапазон продления сделки от полугода до девяти месяцев.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Вчера, 10:11
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Судьбу другого формата — нормандского, созданного в 2015 году для разрешения кризиса на юго-востоке Украины, — Путин обсуждал на переговорах с Меркель. Как он сообщил журналистам, формат договорились использовать и в дальнейшим. Но сроки пока также остаются предметом согласования. Последняя подобная встреча проходила в Берлине в октябре 2016 года.
Но, возможно, запомнится эта пресс-конференция Путина темой, совсем не связанной с G20. Российский президент признал, что был удивлен реакцией на свои рассуждения о закате либерализма на Западе, высказанные в интервью Financial Times, которое вышло накануне саммита. "Однако интервью вызвало интерес. Коллеги обсуждали со мной темы, которые были подняты, кто-то поддержал, кто-то оппонировал", — сказал Путин.
Но был вынужден ответить на ремарку, прозвучавшую вовсе не в Осаке, а в Лондоне. Певец Элтон Джон упрекнул Путина в неискренности, когда тот говорил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не подвергаются преследованиям в России. "Он гениальный музыкант, но я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества", — ответил Путин.

"Есть закон, за который нас шпыняют, — о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Но давайте дадим человеку вырасти, а потом определиться, кто он такой! Шесть или пять полов напридумывали. <...> Я не понимаю, что это такое. Дай Бог, конечно, здоровья всем. Но не надо детей трогать!" — заключил российский президент.

Его программа в Японии на этом не закончилась. Предстояли еще отдельные встречи с Синдзо Абэ, в том числе и по вопросу Курильских островов. Но это уже выходило за рамки саммита.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
28 июня, 20:52
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияСШАВ миреПолитика
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